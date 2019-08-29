Выпускники СевГУ получат морские квалификационные документы без экзаменов

Севастопольский государственный университет заключит соглашение с Министерством транспорта Российской Федерации о признании в области подготовки членов экипажей морских судов. Решение принято по результатам оценки компетентности СевГУ заместителем министра транспорта РФ, руководителем федерального агентства морского и речного транспорта Юрием Цветковым.

«Соглашение позволяет нашим выпускникам получать морские квалификационные документы без прохождения квалификационных испытаний в течение года после выпуска в соответствии с Международной конвенцией о подготовке и дипломировании моряков», — рассказал директор Морского института СевГУ Дмитрий Бурков.

Уже сейчас выпускники университета, получившие дипломы в 2019 году, могут обратиться в администрации морских портов Российской Федерации для получения морских квалификационных документов.

Напомним, что Севастопольский госуниверситет наделен полномочиями по подготовке членов экипажей морских судов по программам высшего профессионального и среднего профессионального образования. В Морском институте СевГУ осуществляется подготовка в области кораблестроения, океанотехники и системотехники объектов морской инфраструктуры, проектирования и постройки кораблей, судовождения, эксплуатации судовых энергетических установок, судового электрооборудования и средств автоматики.