В Судаке автомобиль упал со склона на пляж

На мысе Меганом плохо припаркованный Opel свалился с высоты 15 метров на палатку массажиста на пляже.

В четверг, 29 августа, в 11.07 в службу спасения поступило сообщение, что на мысе Меганом с обрыва сорвался автомобиль, требуется помощь спасателей. К месту происшествия была направлена дежурная группа спасателей Судакского аварийно-спасательного отряда «Крым-спас» в составе пяти человек совместно с сотрудниками ГУ МЧС России по РК и работниками скорой медицинской помощи.

«По прибытии стало известно, что водитель автомобиля Opel Astra при постановке своего транспортного средства на стоянку не обеспечил его фиксацию, в результате чего автомобиль начал движение по склону и совершил падение с высоты 12-15 метров на палатку, где оказывали услуги массажа, — сообщил министр ЧС Республики Крым Сергей Шахов. — По счастливой случайности в тот момент ни в палатке, ни рядом с ней людей не было, поэтому пострадавших непосредственно от падения автомобиля нет».

Одной девушке, которая находилась в это время на пляже, стало плохо от увиденного и осознания опасности произошедшего. Специалисты чрезвычайного ведомства и медработники незамедлительно оказали ей необходимую психологическую и медицинскую помощь.

Также сотрудники чрезвычайного ведомства предприняли все меры противопожарной безопасности во избежание возгорания авто в результате падения.