В Качу и Андреевку газ будет поставлять Севастопольгаз

С 1 сентября природный газ на территорию Качинского и Андреевского муниципальных округов будет поставлять государственное унитарное предприятие «Севастопольгаз».

Распоряжением Департамента по имущественным и земельным отношениям Севастополя газораспределительные сети этих муниципальных округов переданы в ГУП «Севастопольгаз».

Розничная цена останется неизменной, но потребленный после 1 сентября 2019 природный газ необходимо оплачивать в адрес ГУП «Севастопольгаз».

Для продолжения поставки газа необходимо в кратчайший срок заключить договор с ГУП «Севастопольгаз». Для ускорения процедуры на территории поселка городского типа Кача расположен абонентский отдел ГУП «Севастопольгаз». Также заключать договоры будут контролеры ГУП непосредственно по адресам поставки газа. Для заключения договора поставки газа необходимо предоставить следующий перечень документов:

1. Заявление на заключение договора.

2. Копия основного документа, удостоверяющего личность.

3. Документы, подтверждающие право собственности заявителя в отношении помещений, газоснабжение которых необходимо обеспечить, или иные основания пользования этими помещения.

4. Документы, подтверждающие размеры общей площади жилых помещений в многоквартирном доме, площади нежилых отапливаемых помещений, относящихся к общему имуществу многоквартирного дома (для многоквартирных домов);

5. Документы, подтверждающие размеры общей площади жилых и отапливаемых вспомогательных помещений жилого дома, а также размер (объем) отапливаемых помещений надворных построек, (для домохозяйств).

6. Документы, подтверждающие количество лиц, проживающих в жилых помещениях многоквартирных домов и жилых домов.

7. Документы, подтверждающие вид и количество сельскохозяйственных животных и домашней птицы, содержащихся в личном подсобном хозяйстве, или их отсутствие (для домовладений).

8. Документы, подтверждающие состав и тип газоиспользующего оборудования, входящего в состав внутридомового или внутриквартирного газового оборудования, и соответствие этого оборудования установленным для него техническим требованиям.

9. Документы, подтверждающие тип установленного прибора (узла) учета газа, место его присоединения к газопроводу, дату опломбирования прибора учета газа заводом-изготовителем или организацией, осуществляющей его последнюю проверку, а также установленный срок проведения очередной проверки (при наличии такого прибора).

10. Копия договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования.

11. Документы, подтверждающие предоставление гражданам, проживающим в помещении, газоснабжение которого необходимо обеспечить, мер социальной поддержки по оплате газа (в случае предоставления таких мер).

12. Копия акта об определении границы раздела собственности.

13. Копия удостоверения о прохождении первичного инструктажа по безопасному пользованию в быту.

Абонентский отдел ГУП «Севастопольгаз» расположен в здании администрации внутригородского муниципального образования города Севастополя Качинский муниципальный округ по адресу: 299804, Севастополь, птг Кача, ул.Нестерова, 5, кабинет №6. Понедельник – четверг: с 8.30 до 17.00, обед с 12.00 до 12.30. Пятница: с 8.30 до 15.30, обед с 12.00 до 12.30.

Телефон: +7 (8692) 73-71-22.