Спорт и музыка на одной волне — фестиваль «Крымская волна» с успехом вернулся на мыс Тарханкут

С 16 по 18 августа на побережье Чёрного моря творилось спортивно-экстремальное безумие — по воздуху летали мотоциклы, вода была заполнена парусами виндсёрферов, а на земле крутились паркурщики. И всё это под качающий рэп, взрывной бит, рок, хип-хоп и поп-музыку!

Поучаствовать в невероятном фестивале «Крымская волна. Тарханкут» приехали десятки коллективов, а посмотреть на них — тысячи зрителей со всей России. В одном из самых живописных мест Крыма на протяжении трёх дней одни за другими выступали профессиональные экстремалы с показательными выступлениями в кайт-серфинге, мотофристайле, виндсерфе, джетфлае и паркуре.

Звёзды, приехавшие на фестиваль с лучшими хитами в разных жанрах, тоже были в восторге от зажигательных выходных. Так, участники группы Uma2rman рассказали в интервью, что испробовали «всё, что только можно»: катались на сноуборде, прыгали с парашютом и умудрились поуправлять вертолётом. Особенно они были рады встретить на фестивале своё хобби — мотокросс.

Напомним, что в прошлый раз Владимир Кристовский не смог прилететь в Тарханкут, потому что сломал ногу, о чём, как он сказал, до сих пор жалеет.

В этот раз с травмой не повезло рэперу Айкью, который, к сожалению, смотрел на профессиональных спортсменов лишь со стороны.

А вот Татьяна Ткачук, солистка группы «Моя Мишель», похвалилась своим экстремальным опытом: «Я дважды прыгала с парашютом». Правда, избавиться от страха высоты ей это не помогло и на этой «Крымской волне. Тарханкут» она решила не рисковать. В этом году Татьяна решила похвалиться не спортивными достижениями, а ярким дизайнерским образом, отметив, что любит российские бренды.

В то же время Sabi Miss призналась в СМИ, что свой костюм для выступления на «Крымской волне Тарханкут» купила в масс-маркете, отметив, что комбинезон ей «обошелся всего в 5000 рублей».

Для звёздных девушек фестиваль стал ещё одним поводом показать свои стильные образы. К примеру, Маша Вебер в этот раз выбрала для выступления сексуальную водолазку в сетку и сияющие брюки.

Настоящий праздник на «Крымской волне. Тарханкут» был у поклонников рэпа и хип-хопа. На одной сцене выступили ST, PLC, Марсель, MOHITO, Masstank, Masha, Tony Tonite и многие другие звёздные гости.

На этом улётные выходные не закончились. Прошла всего неделя, а звёзды уже встречаются у живописного подножья горы Гасфорт, чтобы устроить очередной незабываемый фестиваль «Крымская волна» 24-25 августа!

Официальный сайт фестиваля: kv-fest.ru