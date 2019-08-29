Сенцова будут менять на россиян

Осужденный в России за подготовку терактов в Крыму и отбывающий наказание в колонии №8 города Лабытнанги Олег Сенцов доставлен в Москву для обмена с украинской стороной. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Сенцов этапирован из колонии Лабытнанги в Москву. Он содержится в одном из столичных СИЗО», — сказал собеседник агентства, не уточнив подробностей.

Адвокат Дмитрий Динзе в свою очередь не подтвердил, но и не опровергнул данную информацию. Он также заявил ТАСС, что защите неизвестно, планируется ли обмен его подзащитного на россиян, осужденных на Украине, в ближайшее время.

28 августа пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган сообщила, что освобождение из-под стражи главного редактора «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского связано с подготовкой обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной, который планируется провести по формуле «35 на 35».

В украинских СМИ на прошлой неделе обсуждалась информация о планируемом обмене удерживаемых между РФ и Украиной, называлась формула «33 на 33».

Информацию о скором обмене ТАСС подтвердил и адвокат Валентин Рыбин, который представляет интересы некоторых россиян на Украине. На этом фоне несколько дней назад Киев посетила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, однако повестка ее визита так и осталась нераскрытой для общественности.

Как заявил ранее президент Украины Владимир Зеленский, Киев готов обменять освобожденного в среду из СИЗО главного редактора агентства «РИА Новости Украина» К.Вышинского на украинца О.Сенцова. По словам В.Зеленского, этот обмен «должен стать первым шагом доброй воли».

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков не стал комментировать информацию об этапировании О.Сенцова в Москву, а также перспективы ожидаемого обмена удерживаемыми лицами между РФ и Украиной.

Северо-Кавказский окружной военный суд 25 августа 2015 года приговорил О.Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Как установлено следствием и судом, он создал террористическую группу, действовавшую в Крыму. Весной 2014 года ее участники совершили в Симферополе два теракта: подожгли офисы общественной организации «Русская община Крыма» и регионального отделения «Единой России».