Пытался по ксерокопии рецепта купить в аптеке психотропный препарат

На пульт централизованной охраны управления вневедомственной охраны Росгвардии по Севастополю поступил сигнал тревоги из аптеки. Группа задержания прибыла по указанному адресу. Неизвестный мужчина, увидев людей в форме, пытался покинуть аптеку, но тут же был задержан. Мужчина был взволнован и явно не ожидал встретить росгвардейцев.

Стоящая за прилавком фармацевт пояснила, что она нажала тревожную кнопку, так как посетитель пытался по поддельному рецепту получить четыре упаковки сильнодействующего психотропного препарата. Бланк рецепта отличался от подлинников качеством и цветом бумаги. Он казался цветной копией.

Задержанный оказался 34-летним жителем Ялты. Ранее мужчина уже попадал в поле зрения закона.

Злоумышленник был задержан и доставлен в ОМВД России по Гагаринскому району. В настоящий момент по данному факту полиция проводит проверку, сообщила пресс-служба Управления Росгвардии по Севастополю.