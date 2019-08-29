Пусть в храме звонят колокола

Общественный деятель, поэт, журналист Андрей Соболев передал в храм Архистратига Михаила, расположенного в селе Пархоменко на Луганщине, комплект колоколов для звонницы.

Последние несколько лет А.Соболев с гуманитарной миссией неоднократно посещает Луганск и Донецк: привозит книги, гуманитарную помощь, выступает перед шахтерами, военнослужащими, медиками, студентами.

В конце августа, в канун Дня шахтера, А.Соболев привез комплект из четырех колоколов для старейшего на Луганщине храма Архистратига Михаила, построенного в 1786 году и разрушенного украинскими снарядами в 2014-м. Большой колокол удалось спасти, но полного комплекта для восстановления звонницы не было.

«ЛНР, с.Пархоменко, церковь Архистратига Михаила. Привез колокола на звонницу восстанавливаемого настоятелем отцом Михаилом храма. Земной поклон стоикам земли русской и особая благодарность Сергею Алексеевичу Лисейцеву за неоценимую помощь и милосердие», — написал А.Соболев на своей странице в Фейсбуке 24 августа.

Настоятель храма протоиерей Михаил Беркань от имени прихожан поблагодарил севастопольцев: «Не страшные звуки разрывающихся снарядов, а звоны колоколов будут наполнять сердца людей, на долю которых выпали тяжелые испытания».

А.Соболев приехал на Донбасс в канун Дня шахтера, когда чествуют людей самой мужественной и мирной профессии, и принял участие в праздничных мероприятиях в поселке Ясеновский и городе Ровеньки. Побывал поэт в Славяносербском районе, где в центральной библиотеке презентовал свою книгу «Юго-запад».

Михаил РЯБОВ

Последние несколько лет А.Соболев с гуманитарной миссией неоднократно посещает Луганск и Донецк: привозит книги, гуманитарную помощь, выступает перед шахтерами, военнослужащими, медиками, студентами.

В конце августа, в канун Дня шахтера, А.Соболев привез комплект из четырех колоколов для старейшего на Луганщине храма Архистратига Михаила, построенного в 1786 году и разрушенного украинскими снарядами в 2014-м. Большой колокол удалось спасти, но полного комплекта для восстановления звонницы не было.

«ЛНР, с.Пархоменко, церковь Архистратига Михаила. Привез колокола на звонницу восстанавливаемого настоятелем отцом Михаилом храма. Земной поклон стоикам земли русской и особая благодарность Сергею Алексеевичу Лисейцеву за неоценимую помощь и милосердие», — написал А.Соболев на своей странице в Фейсбуке 24 августа.

Настоятель храма протоиерей Михаил Беркань от имени прихожан поблагодарил севастопольцев: «Не страшные звуки разрывающихся снарядов, а звоны колоколов будут наполнять сердца людей, на долю которых выпали тяжелые испытания».

А.Соболев приехал на Донбасс в канун Дня шахтера, когда чествуют людей самой мужественной и мирной профессии, и принял участие в праздничных мероприятиях в поселке Ясеновский и городе Ровеньки. Побывал поэт в Славяносербском районе, где в центральной библиотеке презентовал свою книгу «Юго-запад».