Спортсменка из Севастополя поедет на Олимпиаду в Токио

Девятое место на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ обеспечило олимпийскую лицензию-2020 Анастасии Долговой и российской команде.

В венгерском Сегеде завершился чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ. Мастер спорта международного класса А.Долгова из Центра спортивной подготовки сборных команд Севастополя (Инкерман) выступала в составе экипажа байдарки-четверки на дистанции 500 метров. В финальном заплыве в олимпийской программе по академической гребле команда заняла девятое место, тем самым обеспечив российской сборной визу на предстоящие Олимпийские игры в Токио следующим летом.

На байдарке-двойке в паре с представительницей Санкт-Петербурга Кристиной Ковнир А.Долгова выиграла золотую награду на дистанции 200 метров.

А.Долгова (тренер Вадим Никитенко) — чемпионка России (2019) по гребле на байдарках и каноэ. На первенстве Европы, проходившем этим летом в чешском городе Рачице, девушка завоевала две бронзовые медали на дистанции 500 метров: на байдарке-двойке в дуэте с Людмилой Одинцовой и на байдарке-четверке.