Спектакли покажут при помощи кино

С 27 по 31 августа в Севастополе будет проходить крымская часть Театральной олимпиады. В парке им.Анны Ахматовой под открытым небом устроят кинопоказы спектаклей — обладателей престижных национальных и международных премий, творческие встречи и лекции театральных деятелей.

Вход на все мероприятия в Севастополе бесплатный.

В первый день после церемонии открытия Театральной олимпиады в парке выступит московский экспериментальный театр «Эскизы в пространстве». Его «Белый лес» — это уникальное шоу на стыке визуального искусства и уличного театра. Оригинальная хореография, работа актеров со зрителями и завораживающие куклы создают атмосферу сказки и волшебства. Начало в 17.15.

В 18.30 состоится кинопоказ спектакля «Ревизор» Александринского театра, Санкт-Петербург. Эта версия хрестоматийной пьесы получила две главные театральные премии страны — «Золотую маску» и «Золотой софит».

В остальные дни на экране можно будет увидеть балет «Ромео и Джульетта» Пермского театра оперы и балета и «Жизель» Английского национального балета, «Гамлета» с Бенедиктом Камбербэтчем британского National Theatre Live, «Севильского цирюльника» в постановке нью-йоркской Метрополитен-опера, «Сирано де Бержерака» от «Комеди Франсез», киноверсии спектаклей Красноярского ТЮЗа, Ярославского театра драмы, комедию-лекцию «Современный и не очень театр» от квартета «Заячий стон» артистов «Ленкома».

Полная программа мероприятий опубликована на сайте проекта theatreolympics2019.com.

Театральная олимпиада — крупнейший международный театральный форум — в этом году отмечает 25-летие и впервые проводится в двух странах одновременно — России и Японии. Ее главная российская площадка — Александринский театр в Санкт-Петербурге.