Севастополь принимает участие во Всероссийской акции «ИТ-диктант»

Приуроченный к Дню программиста России «ИТ-диктант» пройдет в 19 городах страны. Праздник отмечается в 256-й день года, что символизирует множество значений, которые можно выразить при помощи восьмиразрядного байта.

«ИТ-диктант» — это набор тестовых заданий разного уровня сложности, от основ работы с компьютерной техникой и навыков использования интернет-ресурсов до познаний в таких темах, как блокчейн — технологии, на которой основано создание криптовалют, а также интернет вещей.

Пройти диктант можно будет в двух режимах. Тестирование онлайн — на официальном сайте ит-диктант.рф. Доступ к заданиям будет открыт 13 сентября на протяжении дня.

Для желающих принять участие в диктанте в режиме офлайн будет организована очная площадка на базе СевГУ — в 14.00 в большом конференц-зале «Фесто», ул.Университетская, 31. Участники должны пройти регистрацию на мероприятие через информационную систему поддержки лидеров LeaderID.

Все участники «ИТ-диктанта» получат именные сертификаты. Отличников очного этапа пригласят на торжественную церемонию в рамках Международной конференции по новым образовательным технологиям EDUКрым, которая пройдет 14-19 октября в СевГУ.