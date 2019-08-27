Перевезли в три раза больше пассажиров

По данным Крымстата, в июле 2019 года услугами пассажирского транспорта в Севастополе воспользовались 3,9393 млн пассажиров, что в 2,8 раза больше по сравнению с июлем предыдущего года.

Пассажирооборот составил 66,8664 млн пасс.км (в 2,3 раза больше, чем в соответствующем месяце 2018 года).

В Севастополе с 1 января 2019 года весь общественный транспорт работает по регулируемому тарифу: бесплатно возит льготников по персонифицированным картам, а при оплате проезда безналичной единой расчетной картой проезд обходится дешевле на 15%.