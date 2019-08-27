Открытие нового магазина ПАРК в Севастополе

Открытие 73-го по счету магазина цифровой техники состоялось в начале августа в Севастополе. Мероприятие широко освещалось в социальных медиа и в блогах известных севастопольцев. Что приготовили организаторы для гостей магазина, расскажем в нашем обзоре.

Город-герой—– один из множества населенных пунктов Крыма, в которых представлена сеть Семьи магазинов ПАРК. Теперь с 10.00 и до 21.00 ждет гостей и новый магазин, расположенный по адресу: Севастополь, ул.Семипалатинская, 2Б, ТЦ «Новус».

Яркая площадка с широким выбором смартфонов, планшетов, аксессуаров и электротранспорта. Компетентные и опытные продавцы-консультанты покажут свою экспертность, помогут сделать правильный выбор, настроить девайс.

Купить смартфоны здесь можно на заманчивых условиях: в сети работает программа трейд-ин, по которой легко и выгодно можно обменять свой старый смартфон на новый, включив его цену в стоимость нового современного устройства. Кроме того, вы всегда можете воспользоваться кредитом и рассрочкой от партнеров ПАРК. Цены на носимые устройства доступны, а такого ассортимента в других магазинах вы не найдете.

В новом магазине ПАРК в Севастополе можно не только сделать покупку, но и ощутить всю полноту удовольствия от действительно выгодных условий приобретения товара, настройки девайса и грамотных консультаций. Бонусная программа ПАРК работает и в других розничных сетях: Samsung и RuStore, которые также представлены в городе. Приобретать здесь устройство выгодно. Для всех гостей действуют акции и отличные предложения с подарками и кэшбеком, который можно использовать как мгновенную скидку на чек.

Важной особенностью нового магазина ПАРК является высокое качество сервиса. Стандарты работы в области продаж — основа взаимодействия с гостями — базируются на главных принципах Ассоциации ПАРК: партнерстве, пользе, позитиве. Только в наших магазинах вы ощутите профессионализм сотрудников и активную заботу обо всех гостях.

В сети магазинов ПАРК представлены все популярные мировые бренды смартфонов. Здесь вы можете выгодно приобрести смартфоны Xiaomi, которые невероятно востребованы в России и в мире. Высокая производительность и низкая цена — вот что отличает Xiaomi от других. Безграничные экраны, огромной мощности батареи и крутейшие камеры — в новом поколении смартфонов бренда Xiaomi.

Ждем вас в новом магазине ПАРК с 10.00 и до 21.00 по адресу: г. Севастополь, ул.Семипалатинская, 2Б, ТЦ «Новус».