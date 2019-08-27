Опыт Петербурга используют при создании судостроительного кластера в Крыму

«Думаю, что кластер крымский или черноморский сформируется сам по себе... Мы аналогичным путем сейчас идем в Петербурге. Если соответственно мы воспользуемся опытом Петербурга, и это будет перенесено на южную площадку, будет здорово, мы будем только рады», — сказал А.Рахманов.

По его словам, «самое главное — понять, каким образом от общих разговоров об объединении усилий судостроительных предприятий можно получить выгоду от формирования кластера». «Будь то инвестиционные ресурсы, условия ведения бизнеса и так далее», — отметил глава ОСК.

В 2018 году вице-президент корпорации Дмитрий Колодяжный сообщал, что ОСК создает в Крыму кластер, в который, помимо работающего филиала судостроительного центра «Звездочка» в Севастополе (Севморзавод), войдут конструкторские бюро «Коралл» и «Судокомпозит», а также Севастопольский госуниверситет.

Справка

АО «Объединенная судостроительная корпорация» — является ведущей и крупнейшей судостроительной компанией России. Она была создана в 2007 году, на 100% принадлежит государству. В холдинг входят около 40 предприятий и организаций отрасли.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области сосредоточены важнейшие предприятия ОСК: Балтийский завод, строящий атомные ледоколы, предприятия Адмиралтейские верфи и Северная верфь, создающая военные и гражданские суда, Кронштадтский завод, занимающийся ремонтом судов и кораблей, Выборгский завод, работающий над созданием арктических судов.