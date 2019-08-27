Обследовали затонувший античный город

Неподготовленный аквалангист увидит просто живописные руины, но для археологов это оборонительные стены и башни, жилые дома, гавань.

Студенты магистерской программы «Морская археология» СевГУ приняли участие в работе комплексной подводной археологической экспедиции по изучению античного городища Акра в Керченском проливе. Город находится на небольшой глубине — около четырех метров. Ребята работали с современным поисковым оборудованием: гидролокаторами и параметрическими профилографами.

«Магистранты закрепили теоретические знания на практике, изучили особенности проведения подводных археологических раскопок в условиях мелководья. Все исследованные подводные объекты фиксировались под водой методом фотограмметрии. Также студенты овладели навыками проведения аэрофотосъемки», — рассказал руководитель экспедиции Виктор Вахонеев.

В процессе работы магистранты СевГУ обменялись опытом со студентами кафедры «Электрогидроакустическая и медицинская техника» Института нанотехнологий, электроники и приборостроения ЮФУ.

Экспедиция, организованная Государственным Эрмитажем, Институтом истории материальной культуры РАН и Черноморским центром подводных исследований, на протяжении девяти лет занимается изучением строительных остатков античного города, существовавшего с 5 века до н.э. до 4 века н.э. Четвертый год подряд экспедиция проходи при поддержке Русского географического общества.

Справка

Акра — небольшой древнегреческий портовый город в Крыму, существовавший с конца 6 века до н.э. по 4 век н.э. Располагался в самой южной точке Керченского пролива, у подножия мыса Такиль. Вследствие опускания берега, часть городища находится под водой. Акру называют «Крымской Атлантидой».