Космическими аппаратами снова будут управлять из крымского поселка

На базе Центров космической связи в Калязине (Тверская область), на Медвежьих озерах (Московская область) и в поселке Школьное (Крым) будет создана сеть наземного комплекса управления космическими аппаратами дальнего комплекса, сообщает RosTender.info .

Корпорация «Роскосмос» объявила тендер на развитие структуры и систем комплекса, сообщает RosTender.info. С победителем тендера заключат контракт на 1,82 млрд рублей, работы будут профинансированы из федерального бюджета.

Согласно материалам тендера, до 2025 года будут оборудованы три центра космической связи для управления отечественными и международными космическими аппаратами в дальнем космосе при полетах к Луне, Марсу и другим планетам и объектам Солнечной системы.

В центрах, в частности, установят унифицированные наземные радиотехнические комплексы с антенными системами диаметром 32 м и 12 м для обеспечения непрерывного и устойчивого управления летательными аппаратами. Кроме данной функции, оборудование сможет обеспечить проведение фундаментальных научных исследований в дальнем космосе.

Заявки на участие в тендере принимаются до 17 сентября, а 24 сентября конкурсная комиссия подведет его итоги. Согласно условиям «Роскосмоса», сеть должна быть введена в строй в ноябре 2025 года.

Справка

Поселок Школьное расположен в 20 километрах северо-западнее Симферополя и приблизительно в 35 км от Евпатории.

Годом основания поселка считается 1957-й, так как в этом году был построен комплекс зданий и сооружений космической инфраструктуры «Наземный измерительный пункт № 10» (НИП-10), одновременно с которым вырос и поселок «Симферополь-28». Это был гарнизон военно-космических сил СССР, в котором дислоцировалось несколько воинских частей.

НИП-10 был важным звеном освоения космоса. Уже 4 октября 1957 года именно отсюда был проведен первый сеанс космической связи с первым в мире искусственным спутником Земли.

Полеты всех советских космических аппаратов, запускаемых в военных целях, управлялись из Школьного.

Здесь находился один из Центров управления полетами, осуществлялось управление пилотируемыми космическими кораблями и станциями, в том числе «Союз-Аполлон», а также полетами большого количества других ИСЗ.