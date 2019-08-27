Финансовая поддержка против санкций

Рабочий день вторника, 27 августа, у исполняющей обязанности заместителя губернатора Севастополя Марии Литовко начался с образцово-показательного визита на предприятия ООО «Теплообмен» и АО «Уранис-радиосистемы». На первом — телеканалы отработали «красивую картинку», на втором — все оказалось не так просто.

В рамках госпрограммы «Развития промышленности Севастополя до 2022 года» из бюджета города предприятию ООО «Теплообмен» на модернизацию выделена финансовая поддержка — 3,45 миллиона рублей. На эти средства было закуплено оборудование и внедрена технология орбитальной сварки теплопередающих трубок и трубных решеток, что, по словам оператора нового оборудования, облегчило и улучшило качество труда: «До этого сварочный процесс был трудоемким, плохо сказывался на здоровье. Выполнение одной операции могло занимать до трех рабочих вахт. Сейчас на подобную работу необходимы часы, а «человеческий фактор» в процессе почти исключен».

Генеральный директор предприятия Виталий Барон провел для и.о.зам.губернатора экскурсию по производственным цехам, показал новое оборудование и старое, которое умельцы усовершенствовали, внедрили и работают на нем, создавая уникальную продукцию.

В текущем году ООО «Теплообмен» снова участвовало в конкурсе на получение субсидии. В перспективе правительством планируется выделить предприятию из бюджета более пяти миллионов рублей на закупку четырех видов нового оборудования.

В производственных цехах на шумном фоне работающих станков М.Литовко ответила на заранее подготовленные вопросы тележурналистов: «Как мы видим, производство модернизируется. Новое высококлассное оборудование куплено и внедрено. По условиям финансовой поддержки внедрение высокотехнологического оборудования не должно было привести к увольнению сотрудников предприятия. И предприятие сдержало свои обещания, сокращений не произошло, но появились новые рабочие места».

Предприятию «Уранис-радиосистемы» в рамках той же государственной программы из городского бюджета было выделено 3,8 миллиона рублей. Из короткого диалога М.Литовко и гендиректора «Ураниса» Леонида Калюжного стало понятно, что предприятие смогло полностью выполнить условия, на которых была получена финансовая поддержка, но из-за санкций у предприятия есть трудности с получением экспортных заказов.

Узнать больше, о чем говорили два руководителя, к сожалению, не удалось. М.Литовко сообщила, что съемка на предприятии не предусмотрена и пресс-подхода по окончании встречи не будет.