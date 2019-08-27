Есть два года, чтобы подать старые сведения в Пенсионный фонд

Работодатели, индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты, самозанятые лица и другие должны до конца 2021 года подать в Пенсионный фонд сведения за периоды работы до введения на полуострове российской системы обязательного пенсионного страхования.

В соответствии с поправками, внесенными в августе в федеральный закон о пенсионном обеспечении в Крыму и Севастополе, работодатели, осуществляющие деятельность на данных территориях, должны представить в Пенсионный фонд России сведения о периодах трудовой деятельности своих работников до их регистрации в системе обязательного пенсионного страхования (ОПС). Благодаря этой информации расширится возможность по назначению пенсий жителям полуострова по сведениям индивидуального лицевого счета (ИЛС), а также повысится уровень осведомленности граждан о том, как формируются их пенсионные права.

Сведения, которые подлежат передаче в Пенсионный фонд, включают в себя информацию о профессии или должности, особых условиях труда и выслуге лет. Помимо этого, в сведениях могут быть отражены периоды общественно полезной деятельности, например — службы в армии.

На основе информации о стаже территориальные органы ПФР дополнят лицевые счета крымчан и севастопольцев данными о суммах страховых взносов на пенсию, рассчитываемых согласно закону о пенсионном обеспечении в Крыму и Севастополе.

Обращаем внимание, что в случае обнаружения ошибочной или неполной информации можно будет заблаговременно обратиться к работодателю или в Пенсионный фонд, чтобы внести изменения.

Информация, представленная работодателями, упростит оформление пенсии для граждан, поскольку назначение выплат станет возможным по данным лицевых счетов. В том числе дистанционно и без дополнительного документального подтверждения периодов работы, как это реализовано в большинстве регионов России.

Формы и форматы направляемых сведений, а также порядок их заполнения страхователями в ближайшее время будут определены. За основу для новой формы использована действующая СЗВ-К, по которой российские работодатели ранее представляли информацию о трудовом стаже работников за периоды до 2002 года, сообщает пресс-служба Государственного учреждения — Отделения ПФР по Севастополю.

Важно! Передать сведения в Пенсионный фонд предстоит не только страхователям, у которых в штате трудятся наемные работники, но и тем, кто работает на себя: индивидуальным предпринимателям, адвокатам, нотариусам и некоторым другим. Они представят в ПФР информацию о своей трудовой деятельности.

На отправку данных у организаций и самозанятых Крыма и Севастополя есть больше двух лет, крайний срок установлен законом до конца 2021 года. Чем раньше сведения поступят в Пенсионный фонд, тем быстрее жители полуострова получат доступ к упрощенному назначению пенсии по данным из ИЛС и получат более полные сведения о сформированных пенсионных правах.