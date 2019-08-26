Воруют прокатные самокаты

Первая в Севастополе автоматизированная станция проката электросамокатов у гостиницы «Севастополь» заработала 23 апреля. К концу года разработчики обещали установить по городу сотню таких пунктов, и работа уже ведется. Стойки с самокатами уже появились у супермаркетов «Новус» в Гагаринском районе.

При презентации проекта журналистов больше всего интересовали вопросы оплаты — система не принимает карты банка РНКБ. Как оказалось, это не так важно, если самокат просто украсть.

В социальной сети выложен ролик, снятый камерой наблюдения ранним утром в субботу, 24 августа. Мужчина в течение трех минут ведет борьбу с замком-зарядкой, которым электросамокат зафиксирован на стойке у магазина «Новус» на ул.Меньшикова. В конце ролика сила и ловкость побеждают.

Администрация службы проката самокатов обещает вознаграждение за ценную информацию о воре.

Как рассказал «Севастопольской газете» представитель прокатной фирмы, вероятнее всего, похититель не будет сам кататься на самокате, а попытается его сбыть. Заявление о преступлении уже подано в полицию. Если вор местный, то его найти не составит труда, а с «гастролером» будет сложнее.

Это у них первый случай похищения самоката. Случаи вандализма случались и раньше — подростки баловались, но воровства не было. Теперь же прокатчики установят звуковую сигнализацию на свое имущество, чтобы предотвратить подобные происшествия.

До конца 2019 года фирма планирует открыть в Севастополе еще 11 автоматических станций проката электросамокатов.