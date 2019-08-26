Подозреваемый в убийстве севастополец арестован в Петербурге

Суд в Петербурге заключил под стражу жителя Севастополя, подозреваемого в убийстве гида из-за автомобиля, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга в своем Telegram-канале.

«Кировский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дениса Сульдина, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ («Убийство»)», — цитирует сообщение ТАСС.

Подозреваемый арестован до 25 октября. По данным следствия, убийство жительницы одного из домов на бульваре Новаторов произошло 23 августа. По версии СК, подозреваемый собирался угнать автомобиль потерпевшей, работавшей гидом, с которой они жили по соседству. Мужчина, как полагает следствие, проник в квартиру женщины, перерезал ей горло, забрал ключи от автомобиля и направился на нем в Москву, где и был задержан полицейскими.