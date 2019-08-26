Особый противопожарный режим продлят

В связи с устойчивой сухой погодой правительство Севастополя 26 августа предложило ввести особый противопожарный режим на всей территории города.

Как доложил начальник Управления обеспечения мероприятий гражданской защиты Департамента общественной безопасности Александр Веселков, за отчетную неделю с 19 по 25 августа в Севастополе произошло 40 пожаров, из которых четыре — природных.

Как известно, принятый прежде особый противопожарный режим действует с 8 до 29 августа.

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что соответствующее постановление о продлении особого режима пожарной безопасности правительству Севастополя предстоит принять на очередном заседании.

Интересно, что в прошлые годы при введении противопожарных мер запрещалась и охота. В 2019 году такого запрета нет.