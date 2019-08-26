Глубоководный коллектор в Голубой бухте почти починили

Работы на глубоководном выпуске сточных вод в Голубой бухте выполнены на 90%. Такую информацию 26 августа на аппаратном совещании в правительстве Севастополя озвучил и.о.заместителя губернатора Владимир Базаров.

— Работы на глубоководном выпуске продолжаются, хомут установлен, полностью протянут, осталось выполнить герметизацию некоторых участков, но 90% выбросов сегодня уже прекращено, — доложил В.Базаров.

По его информации, сегодня-завтра эти работы должны быть завершены.

— Мы долго на прошлой неделе простояли из-за погоды: было течение, была волна, водолазы не могли спускаться со шлангом, были сложности, — пояснил чиновник.

Он также сообщил, что большая операция завершена, установленный хомут был изготовлен специально и обещал вскорости отрапортовать о полном завершении работ.

Напомним, что 5 августа В.Базаров подтвердил факт порыва на глубоководном выпуске из канализационных очистных сооружений «Южные». Как выяснилось, 16 лет назад, в 2003 году трубу зацепил и порвал тральщик.