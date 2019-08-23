В правительстве обсуждают развитие Севморпорта, которого уже нет

На заседании городского правительства 22 августа принято решение о выделении Севастопольскому морскому порту субсидии в размере 54 млн рублей на финансовое обеспечение затрат предприятия. А в самом порту продолжается сокращение специалистов.

Субсидия, как точка роста

— Субсидию планируется направить на финансовое обеспечение затрат по текущей деятельности и погашение задолженности по налогам, погашение задолженности по арендным платежам, заключение договоров страхования гражданской ответственности перевозчика, а также на ремонт подвижного состава, — доложил и.о. директора Департамента экономического развития Элимдар Ахтемов.

По словам заместителя губернатора Владимира Базарова, у предприятия имеется задолженность перед ресурсоснабжающими организациями, сумма долга около 10 миллионов, на сегодня получено уведомление об ограничении подачи ресурсов, что также влияет на работу предприятия.

— У них общая кредиторская задолженность составляет 79 миллионов. Поэтому сейчас мы разблокируем счета. Сейчас они заплатят налоги, разблокируются счета и нормально пойдет хозяйственная деятельность, — отреагировал на это Э.Ахтемов.

Участники совещания отметили, что в порту действительно сложилась тяжелая ситуация, на основании налогового законодательства 16 сентября на предприятии планируют начать процедуру банкротства.

— А почему довели до такого состояния? — обратился врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев к своему заму (тоже врио) Марии Литовко.

— Продолжаем разбираться и проводить инвентаризацию, в ближайшее время этот процесс будет завершен, ведется аудит, — ответила М.Литовко.

По ее информации, на предприятии сейчас работают около 700 человек, задолженность по заработной плате на прошлой неделе погашена, текущая составляет 11 дней, до этого она составляла около 5 млн рублей.

Согласно озвученной информации, не исключено, что для выплаты всех имеющихся долгов предприятию потребуется дополнительная субсидия.

— Давайте проведем с ресурсниками переговоры, чтобы в суд не передавали. Мы же сейчас разблокируем счета, они судебные решения получат и опять заблокируют, и мы так будем прыгать взад-вперед, — предложил М.Развожаев, распорядившись оперативно просчитать возможности, выйти с предложением о предоставлении дополнительной субсидии, а также посмотреть, какая существует модель ее правильного использования.

В итоге обсуждения градоначальник распорядился доработать форму отчетности по предоставленной субсидии, включив в нее подпись руководителя порта. Дабы он нес персональную ответственность за расходование средств.

А в это время...

Корреспонденту «Севастопольской газеты» удалось побеседовать с работниками Севморпорта, которые представили свой собственный взгляд на ситуацию.

По их словам, на сегодня структура порта, отвечающая за перевалку грузов, парализована практически полностью. Докеры, стивидоры уволены, надежда на то, что в случае увеличения количества судозаходов порт сможет обработать любые объемы, наивна. Специалистов нет, взять новых неоткуда!

На сегодняшний день в строю нет ни одного буксира, все находятся в отстое. Причины разные: отсутствие средств для выполнения плановых ремонтов с прохождением докования, санитарного освидетельствования, просрочки проверки спасательных средств и огнетушителей.

— Отсутствие проверенных в срок огнетушителей на борту портового буксира приводит к остановке проведения буксирных операций, — рассказали работники порта.

По их информации, 8 августа остановился последний из шести буксиров, входящих в состав портового флота. Причина — выход из строя оборудования, что произошло вовсе не по вине экипажа! Команды судов принимают все возможные меры по саморемонту, однако проблема заключается даже не в сложности ремонта, а в отсутствии необходимых станков и инструментария на борту. Зачастую необходимый инструмент люди приносят из собственных гаражей, но даже несмотря на такой энтузиазм, их же обвиняют в простое. От руководства один ответ: «Хотите работать дальше — ремонтируйте механизмы сами!»

Собственно, иного выхода и нет — в береговой мастерской, предназначенной для выполнения текущих ремонтов судов портофлота, нет специалистов соответствующих профессий, они были уволены ранее по сокращению штатов.

Экипажи буксиров также получили уведомления следующего содержания: «…занимаемая Вами штатная единица подлежит сокращению с ... а трудовой договор подлежит расторжению по основанию, предусмотренному ч.2 ст.81 Трудового кодекса Российской Федерации».

Это при том, что людей на предприятии хронически не хватает — при уходе в очередной отпуск членов экипажа оставшимся приходится отрабатывать за отсутствующих, на подмену нет специалистов!

В результате часто возникают ситуации, когда нормативные рабочие часы превышаются в два раза, что, согласно ст.42 Трудового кодекса РФ, впрямую разрешает работнику отказаться выходить на работу сверх нормы.

На это политика руководства предприятия, а именно начальника отдела кадров В.Калашникова, однозначна: «Не нравится — уходи сам, или мы найдем причину увольнения!» Да и сам генеральный директор не раз озвучивал: «Мне буксиры не нужны!»

Не нужны буксиры, не нужны докеры, не нужны стивидоры... А вообще порт Севастополю нужен?