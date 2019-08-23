Цифрами рассказали о жизни в Севастополе

Город прирастает мигрантами, торгует с заграницей, а из кранов в квартирах севастопольцев течет вода по цене минералки.

На конференции, состоявшейся в читальном зале библиотеки им.Л.Толстого, руководитель Крымстата Ольга Балдина рассказала об итогах социально-экономического развития Севастополя за первую половину 2019 года и заверила, что такие встречи будут проходить на постоянной основе.

«Главная задача подобных конференций — это доведение до граждан статистических данных, которые должны быть понятными и прозрачными», — заверила руководитель статслужбы.

По ее словам, Севастополь развивается динамично и показывает хорошие среднестатистические цифры. На 9,5% увеличился рост промышленного производства за счет таких отраслей, как электроэнергетика, водоснабжение и водоотведение, а также перерабатывающей промышленности. Город стал центром производства электроэнергии после ввода в эксплуатацию Балаклавской ТЭС. Значительно увеличилось производство бетона и металла.

Несмотря на санкции, Севастополь торгует с заграницей: Новой Зеландией — 55%, Украиной — 33%, а также Израилем, Белоруссией, Турцией, Казахстаном, Киргизией, Испанией, Польшей, Китаем. К сожалению, торговое сальдо отрицательное. Покупаем больше, чем продаем: экспортируем на 819 тысяч долларов, а импортируем прочти на полтора миллиона. Это данные с января по март 2019 года. Показатели второго квартала подсчитают к сентябрю.

Средняя заработная плата в Севастополе составляет 32767 рублей. И это третье месте среди регионов Южного федерального округа после Краснодара и Астрахани. Самые высокие зарплаты отмечены в финансовом, страховом секторе и электроэнергетике. Самые низкие — в гостиничном хозяйстве и на предприятиях общественного питания.

Удивили статистические данные по тарифам на воду. При этом О.Балдина отметила, что высокие тарифы на воду в Севастополе обусловлены всем понятной причиной: проблемой водоснабжения Крыма, водной блокадой, засушливой погодой. Средние тарифы по России составляют 52,8 рубля за кубометр воды (вместе с водоотведением), в Крыму (словно Крым находится не в Крыму и водная блокада ему нипочем) — 54,77 руб./куб.м. В Севастополе же цена — 68,55 рубля за кубометр. Создается впечатление, что в Севастополе из кранов повсеместно течет «Боржоми».

Демографическая ситуация в Севастополе, говоря медицинскими терминами, «стабильно тяжелая». По итогам шести месяцев число родившихся уменьшилось на 4,6%, число умерших — увеличилось на 6,5%. Родилось 1992 человека, умерло 2997.

Несмотря на то, что естественная убыль населения неукоснительно растет, Севастополь прирастает мигрантами из Украины, Казахстана и Белоруссии. На сегодняшний день, по официальным данным, в городе проживает почти 450 тысяч человек, сообщает пресс-служба Крымстата.

На шутливый вопрос модератора встречи, председателя местного Союза журналистов России Сергея Горбачева, где все-таки качество жизни, уровень зарплат и благосостояние выше: в Севастополе или Крыму О.Балдина ответила профессионально: «Об этом вам расскажут цифры».