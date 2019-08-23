Севастополь оказался среди регионов с богатыми чиновниками

В 14 регионах России из 85 муниципальный чиновник в среднем зарабатывает больше, чем средний местный житель. Севастополь в их числе.

Как следует из данных Росстата на конец 2018 года, которые проанализировал РБК, самые высокие зарплаты у чиновников муниципального уровня в ЯНАО (133,5 тысячи рублей). Это примерно на треть выше средней зарплаты сотрудников организаций в регионе (102 тысячи рублей).

На втором месте ХМАО, где муниципальные служащие в среднем зарабатывают 97,5 тысячи рублей. Это на 21 тысячу больше, чем средняя зарплата по региону.

Более чем на 10% зарплата чиновников превышает среднюю в регионе в Калининградской области (45,8 тысячи против 39,9 тысячи) и в Ненецком автономном округе (93,7 тысячи против 84,9 тысячи).

В Севастополе, который оказался на пятом месте в этом рейтинге, чиновники получают 38 тысяч рублей — больше на 9%, чем в среднем работники, занятые в других сферах. В Республике Крым разрыв в зарплатах составляет только 3,4%. При этом средняя зарплата местного чиновника в России составляет около 37 тысяч рублей.

Как отмечается, в Севастополе государственные служащие стали бенефициарами перехода в российскую юрисдикцию. Их зарплата существенно выше, чем у других категорий населения, а количество чиновников растет.

В Москве средняя зарплата муниципальных чиновников составляет 91,4 тысячи рублей. Это на 13% меньше, чем средняя в городе (105 тысяч).

В Санкт-Петербурге уровень зарплат местных госслужащих значительно уступает Москве — 56 тысяч рублей (и это на 20,6% меньше, чем средняя зарплата в городе).

Самые низкие зарплаты в относительном выражении у муниципалов в Псковской области — 18,1 тысячи рублей. Они получают в среднем на 11 тысяч меньше (38%), чем остальные занятые жители региона.