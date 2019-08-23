Концепцию музейного комплекса на мысе Хрустальный разработают до конца года

Концепцию музейного комплекса, который создается в Севастополе в рамках национального проекта «Культура», планируется разработать до конца текущего года, сообщила ТАСС советник генерального директора Государственной Третьяковской галереи Юлия Купина, которая возглавит музейную часть комплекса.

Ранее сообщалось, что в течение пяти лет на мысе Хрустальный в центре Севастополя планируется построить один из четырех российских музейно-культурных комплексов. В частности, в него войдут музей обороны Севастополя 1941-1942 годов и выставочный зал. Постановление о создании юридического лица для комплекса опубликовано 19 августа.

«С даты подписания постановления <...> есть два месяца на все процедуры, связанные с государственной регистрацией юридического лица. После этого будет принято решение о назначении директора, который соберет управленческую команду и приступит к разработке содержательной концепции художественной галереи по всем направлениям деятельности, включая выставочную политику, культурно-просветительскую и политику комплектования», — сказала Ю.Купина.

По ее словам, разработку концепции рассчитывают завершить до конца текущего года.

О проекте

В комплекс на мысе Хрустальный войдут филиалы ведущих театрального и хореографических училищ РФ (рассматривался вариант работы с ГИТИС), театр оперы и балета, выставочный зал, а также музей обороны Севастополя 1941-1942 годов. Строительство будет вести компания «Стройгазмонтаж» — генподрядчик строительства Крымского моста.