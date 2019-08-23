Чувашским проектировщикам Дворец пионеров оказался не по зубам

Здание Дворца детского и юношеского творчества хотят отреставрировать, но предложенный эскизный проект экспертный совет Севнаследия в третий раз отправляет на доработку.

За составление проекта отважно взялась проектная организация ООО «Дизайн», которая находится в городе чувашской столицы Чебоксары. Вскоре обнаружилось, что проектировщики изрядно переоценили свои возможности, что стало совершенно очевидно, когда они представили в Севастополе первые результаты своего труда.

По словам председателя севастопольского Союза архитекторов Сергея Комарова, в первый раз «Дизайн» привез решение только морского фасада здания. Он не устроил ни придирчивых севастопольских зодчих, ни даже Севнаследие. Да и как было не придраться, если без малейшего труда обнаруживалось, что самонадеянные чебоксарцы авантюрно взялись за то, что им просто не зубам.

Впрочем, даже при этом у них нашелся защитник в лице директора ДДЮТ, мотивированный срочной необходимостью освоить выделенные ему деньги.

К своему второму «пришествию» чебоксарцы подошли более основательно, с осознанием, что объект не такой уж простой и требует более тщательной проработки. Правда, полного понимания, что им заказана реставрация исторического здания, а не просто его ремонт, у них не возникло и тогда. Так или иначе, но готового эскизного проекта не подготовили опять, ограничившись отдельными рабочими чертежами. Более того, уже тогда было заявлено, что о восстановлении на фронтоне фигур дорогих сердцу севастопольцев пионеров речи вообще не идет, и это только усилило неприятие эскизного проекта.

Словом, нагруженные списком замечаний и недоработок после очередного рассмотрения, расстроенные и возмущенные придирчивостью севастопольцев чуваши снова удалились на берега Волги.

Очередное обсуждение состоялось в первых числах августа и снова не задалось.

— Мнение экспертного совета — надо избавляться от этой проектной организации, — заявил С.Комаров.

Иного мнения придерживается его коллега архитектор Наталья Безнос, которая считает, что чебоксарцам изначально было выдано не до конца проработанное техническое задание.

— Начну с того, что все паспорта по объектам Центрального городского кольца, в том числе и здания ДДЮТ, выполненные пару лет назад ГУАР, сделаны плохо и откровенно наспех. Паспорта стоили немалых денег и приняты для того, чтобы просто поставить галочки. На основе паспортов были сделаны плохие техзадания, — поясняет Н.Безнос, напоминая, что здание ДДЮТ— дореволюционной постройки, восстановленное в послевоенный период, но в несколько измененном виде. Например, в изначальном варианте там было много крышных скульптур, после войны вместо них здание украсили только пионеры, выполненные севастопольским скульптором Станиславом Чижом. Гипсовые, они со временем разрушились. Отсюда вопрос: что теперь восстанавливать — квадриги с греческими фигурами или пионеров? При том, что, по большому счету, ни те, ни другие городу особо не нужны.

Другое дело, что решение на этот счет никем не принято. Предполагалось, что решение должны принять проектировщики, которые, в свою очередь, предпочли просто запроектировать место под будущие скульптуры — дескать, сами ставьте, что захотите.

Кстати, член экспертного совета Валерий Володин считает правильным оставить вопрос о скульптурах за пределами проекта и вынести по нему отдельное решение. Пока на том и порешили.

Однако, кроме пионеров, проект имеет еще множество нерешенных вопросов. Например, неясно, как и чем заделывать трещины и сколы на каменном фасаде здания. Штукатурить? Тогда чем? В Чувашии нет инкерманского камня, и технология его реставрации или зачистки проектировщикам неизвестна.

Второй нерешенный пока вопрос: что делать с бассейном, украшающим морской фасад здания, который в 90-е, когда там был ресторан, заделали бетоном? Нужен ли там бассейн, если речь все же идет о реставрации здания, или не нужен, поскольку его уже давно никак не используют? Кстати, в чувашском проекте бассейна нет!

— Думаю, для чебоксарцев этот проект оказался очень сложным. К сожалению, они не предлагают свои решения, а ждут их от нас, — утверждает Н.Безнос.

Рассказывая об этом, Н.Безнос сослалась на мнение еще одного члена Совета, московского архитектора, специалиста по советской архитектуре, преподавателя, кандидата архитектуры Елены Овсянниковой, которая, ознакомившись с проектом, высказалась категорично: «Проекта почти нет!»

Так или иначе, но проектировщиков снова отослали в Чувашию — искать ответы или набираться опыта...