За пожар в сданной квартире будет расплачиваться ее хозяин

Севастопольский городской суд разъяснил, кто должен отвечать за пожар в арендованном жилье.

В суд обратился истец, арендовавший квартиру в Гагаринском районе Севастополя. Он требовал расторгнуть договор найма помещения, так как через 3 дня после заключения договора в квартире произошел пожар. Ответчик подал встречный иск с требованием взыскать причиненный имуществу ущерб.

Районный суд удовлетворил требования арендодателя, договор расторг и взыскал с нанимателя ущерб и расходы на проведение судебной пожарно-технической экспертизы.

С таким выводом не согласилась апелляционная инстанция, разъяснив, что арендатор возмещает лишь тот ущерб, который нанес по своей вине или небрежности. В данном случае суду не представлено доказательств виновного поведения нанимателя.

Напротив, экспертиза установила, что пожар произошел из-за загорания корпуса электрической розетки и стабилизатора напряжения. Как подчеркнула коллегия судей по гражданским делам Севастопольского городского суда, согласно статьям 612, 616 Гражданского кодекса РФ, наймодатель отвечает за недостатки сданного в аренду имущества, даже если во время заключения договора не знал о них, он также обязан производить за свой счет капитальный ремонт.

Таким образом, подчеркнул суд, в данном споре именно ответчик вел себя неосторожно, так как ненадлежаще содержал свое имущество, что повлекло короткое замыкание.

Арендодателю в удовлетворении исковых требований отказано в полном объеме, он также должен возместить стоимость экспертизы и вернуть арендатору полученный залог.