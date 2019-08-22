Вдовам ветеранов ВОВ дадут по 100 тысяч на ремонт квартир

Соответствующий закон приняли сразу в двух чтениях на заседании заксобрания 20 августа. Это поправки в 106-ЗС «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан».

На реализацию проекта у Департамента труда и соцзащиты населения есть по 2,5 миллиона рублей ежегодно — в 2019, 2020 и 2021 годах. Об этом сообщил глава департамента Станислав Борисенко, выступая перед депутатами.

Ветераны и инвалиды ВОВ имеют право получать по 100 тысяч целевых рублей — на ремонт жилого помещения, находящегося в собственности. Однако ветераны Великой Отечественной войны за этим видом помощи в 2019 году уже не обращаются.

— Но у нас остались вдовы, — сказал С.Борисенко, сообщив дополнительно, что в предыдущие годы этот вид компенсации в Севастополе успели получить 396 человек.

По данным Пенсионного фонда, на сегодняшний день в Севастополе находятся 173 человека, подпадающих под критерии получателей указанного вида соцподдержки. Однако тех, у кого подтверждается право собственности на жилое помещение, подлежащее ремонту, гораздо меньше — пока только 51 вдова.

Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев поручил усилить работу по выявлению граждан, которые имеют право на 100 тысяч для ремонта своей квартиры по новому закону.

— Чтобы не в заявительном порядке, все-таки, а выявить потребность. И новый закон позволит нам эту компенсацию сделать, как в ряде других субъектов, — пояснил М.Развожаев.