Статистика по чрезвычайным ситуациям в Севастополе вселяет оптимизм

По данным Министерства здравоохранения, в России в 2018 году всего произошло две с половиной тысячи чрезвычайных ситуаций, в 2017 году — соответственно 1681. А в Севастополе — прошлый год прошел вообще без ЧС.

В отчете, подготовленном специалистами Департамента мониторинга, анализа и стратегического развития здравоохранения и Центрального научно-исследовательского института Министерства здравоохранения, сообщается, что в всего в России в 2018 году произошло две с половиной тысячи чрезвычайных ситуаций. В них пострадало почти 15 тысяч человек, что на пять тысяч больше, чем в 2017 году. Погибло — 4636 человек, и это на полторы тысячи больше, чем в 2017. Из них детей — 537 (в 2017 году погиб 381 ребенок).

Достаточно благоприятная ситуация в 2018 году складывалась в Севастополе, где не было зафиксировано чрезвычайных ситуаций, а в 2017 году их было всего две. Тогда пострадало шесть человек, двое из них дети. Погибших не было.

В Крыму же в прошлом году произошло 29 чрезвычайных ситуаций (в 2017 году — 15), в которых пострадало 253 человека (в 2017 году — 115), из них детей — 93 (в 2017-м — 22). Погибло — 73 человека (в 2017-м — 16), из них 16 детей (в 2017-м — 2 ребенка).

Как уточнили в МЧС, в статистике учитываются и ДТП с большим количеством жертв. Таких в Крыму в 2018 году было несколько. Ухудшил показатели и взрыв в политехническом колледже в Керчи 17 октября 2018 года с многочисленными пострадавшими и погибшими несовершеннолетними.