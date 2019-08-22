Сквер на улице Павла Корчагина должны благоустроить до декабря

Сэкономленные при проведении работ в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2019 году средства направлены на благоустройство еще одного общественного пространства — сквера у дома №16 на ул.Корчагина.

Заказчик работ — ГБУ «Парки и скверы». Проект реконструкции сквера выполнила фирма «НТЦ Крас­но­ярск­гео­ин­форм­про­ект» за три миллиона рублей. Подрядчик — ООО «Строймонтаж» за 27,5 млн рублей в сквере, занимающем территорию чуть больше гектара, выполнит ремонт существующей тропиночной сети и устройство новых пешеходных дорожек, озеленение, освещение, прокладку поливочного водопровода.

Главная аллея обзаведется перголой с глицинией, детская зона — теневым навесом, качелями «гнездо», песочницей, столиком и огромной ромашкой — теневым зонтом. Зону отдыха расположат на террасном склоне. Там установят вазоны, урны и скамьи. По стороне сквера, примыкающей к дому №16, устроят стоянку на 30 автомашин.

В задании на проектирование было указание предусмотреть остановочный павильон, потому что рядом со сквером находится конечная остановка общественного транспорта. В готовом решении редакция его не увидела.

Завершить работы подрядчику нужно до 30 ноября текущего года.

Как сообщалось ранее, из сэкономленных средств в 2019 году должны благоустроить и сквер Ленинского комсомола на ул.Ленина.

Первоначально в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды-2019» было намечено благоустроить шесть скверов: по ул.Солнечная, 15, в Балаклаве, на ул.Маринеско, на пр.Генерала Острякова, 36, на пл.Геннериха, на ул.Ласпинской в Орлином и у «Мемориала погибшим воинам» в Терновке.