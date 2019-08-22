Реконструкцию Матросского бульвара возобновят

Правительство Севастополя до 10 сентября заключит дополнительный договор с благотворительным фондом «35-я береговая батарея», который вел реконструкцию Матросского бульвара, но не нашел понимания в этом вопросе с предыдущим губернатором.

Официальная причина разрыва договора на реконструкцию бульвара и судебных тяжб по нему — ремонт велся без надлежащего по закону документального сопровождения. Неофициальная — конфликт между губернатором Дмитрием Овсянниковым и экс-спикером заксобрания Алексеем Чалым, в чьи интересы входит фонд ««35-я береговая батарея».

После отставки Д.Овсянникова новое городское руководство решило пойти на мировое соглашение с фондом.

«Стороны пришли к пониманию того, что надо этот спор закончить миром», — объяснил ситуацию начальник городского правового управления Михаил Вавилов на заседании городского правительства 22 августа.

По его словам, стороны отказываются от своих требований и обязуются до 10 сентября возобновить договор, чтобы реконструкция Матросского бульвара продолжилась.

Мировое соглашение планируется официально утвердить 10 сентября на очередном заседании 21-го Арбитражного апелляционного суда, который рассматривает претензии сторон друг к другу.