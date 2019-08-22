Приморский бульвар пока освещают временными светильниками

ГБУ «Горсвет» проводит работы по реконструкции фонарей на участке от Дворца детского и юношеского творчества до дома Москвы.

Для проведения реставрации 80 светильников сняты с опор освещения, сообщила пресс-слкжба правительства Севастополя. Их зачистят, покрасят, заменят разбитые стекла в фонарях и установят новые светодиодные модули и вернут на прежнее место до конца года.

Чтобы Приморский бульвар вечерами не утопал во тьме, Горсвет организовал там временное освещение. Уже установлено пять светодиодных светильников LED-50 у «Ракушки» и планируется установить еще пять.

80 светильников на набережной Корнилова таким же образом отремонтировали в прошлом году.

Нужно отметить, что при возрождении Севастополя после войны по центру города, включая Приморский бульвар, были установлены уникальные светильники «Ландыш» с круглыми плафонами. В 2008 г. при реконструкции Приморского бульвара 55-летние советские «Ландыши» замени на новые — в европейском стиле, качество которых не позволило им простоять и десяток лет.