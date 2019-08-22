Помощь инвалидам первой группы и проживание в приюте теперь бесплатны

Соответствующие изменения в местное законодательство одобрены депутатами заксобрания и приняты сразу в двух чтениях на прошедшем 20 августа очередном заседании регионального парламента.

Сразу в двух чтениях депутатами Законодательного собрания единогласно приняты изменения в местный закон №103 «О социальном обслуживании граждан в городе Севастополе». Они касаются статьи 8, где перечислены бесплатные услуги для социально незащищенных слоев населения.

Теперь гражданам, попавшим в сложную жизненную ситуацию и вынужденным временно проживать в севастопольском приюте — «Центре помощи семье и детям», — не нужно будет платить за это проживание и питание в центре.

Раньше Департамент труда и соцзащиты выплачивал таким нуждающимся матпомощь в сумме 3,5 тысяч рублей, но проживание в приюте стоило примерно такую же сумму — 3 тысячи.

— Мы теперь не будем брать за это деньги, сегодня такой закон был принят. Иначе получалось, что мы, с одной стороны, даем какое-то небольшое пособие и это же пособие изымаем. Сегодня этого делаться не будет, эту категорию мы дополнительно защитили, — прокомментировал важность принятого законопроекта врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

Также новая норма законодательства отменила платную составляющую за услугу обслуживания инвалидов первой группы на дому и полустационарно. По словам и.о. директора Департамента труда и соцзащиты населения Станислава Борисенко, из-за того, что до сих пор такая услуга предоставлялась платно, от нее с начала года отказались пять человек.

Депутаты подтвердили, что по вопросу актуальности подобного обслуживания севастопольцы к ним обращались — граждане с инвалидностью не имеют средств оплачивать необходимые им социальные услуги.