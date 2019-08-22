Министр культуры пожаловался в прокуратуру на подрядчика

Министр культуры РФ Владимир Мединский в начале августа на совещании в Севастополе обещал пожаловаться в Генпрокуратуру на компанию «Рост-Е» — недобросовестного подрядчика, сорвавшего строительство фондохранилища для Херсонеса, и пожаловался.

Обращаясь к главному прокурору, министр попросил «принять меры прокурорского реагирования» в отношении подрядчика «по защите интересов госзаказчика при осуществлении бюджетных инвестиций для завершения работ на объектах в установленные сроки», сообщило РБК.

В министерстве от официальных комментариев агентству отказались.

Фондохранилище для музея «Херсонес Таврический» на Античном проспекте подрядчик — «Рост-Е» должен был сдать в конце 2018 года. Теперь же окончание работ, на построенном на три четверти объекте, отложено на неопределенный срок.

Нарушения сроков на строительных объектах Минкультуры совсем не редкость, как и претензии к подрядчикам. Весной 2019 года Счетная палата обнародовала результаты проверки, обвинив Минкультуры в некачественной работе с подрядчиками в рамках федеральной адресной программы по сохранению культурно-исторического наследия. По данным аудиторов, на начало 2019 года были сорваны сроки работ в 12 проектах. Общий ущерб бюджету палата оценила в 57 млн рублей.