Инвалидам по слуху компенсируют стоимость дополнительного медицинского оборудования

Поправки в закон о соцподдержке местного населения обеспечат компенсацию покупки дополнительного внешнего оборудования тем, кто перенес операцию по установке кохлеарных имплантов. Соответствующий законопроект принят депутатами Законодательного собрания Севастополя.

По информации исполняющего обязанности директора Департамента труда и соцзащиты населения Станислава Борисенко, в Севастополе в этом году 27 человек нуждаются в такого вида поддержке, 14 из них — дети. Один комплект внешнего устройства при установке кохлеарного импланта — ФМ-модулятор и источник питания — стоит 59 тысяч рублей.

С 2015 года компенсация подобных затрат пациентам не обеспечивается за счет обязательного медстрахования (ОМС), поэтому необходимо предоставлять такой вид социальной поддержки на уровне региона.

Реализацию проекта департамент намерен осуществить за счет экономии средств по статье «компенсация покупки медоборудования». В текущем году, по словам С.Борисенко, экономия по этой статье составила более 1,5 млн рублей.

— Этого хватит, чтобы обеспечить устройствами все 27 человек и тех, кто появится сейчас, а в последующие годы будем обеспечивать сразу после подачи ими заявлений, — заверил С.Борисенко.