Хозяйка хочет отсудить компенсацию за уничтоженный автомобиль

За смятый автомобиль в результате обрушения придомовой автостоянки в суде ответят управляющая компания, застройщик и Севгосстройнадзор.

Утром 19 апреля на придомовой территории дома №2-Б на пр.Победы рухнула подпорная стена стоянки, на которой были припаркованы несколько автомобилей. Люди не пострадали, а вот один из автомобилей, приземлившийся на крышу, оказался сильно поврежден.

Хозяйка автомобиля обратилась в Ленинский районный суд с иском к управляющей организации, застройщикам и Управлению государственного строительного надзора и экспертизы Севастополя, в котором просит взыскать солидарно с ответчиков стоимость поврежденного автомобиля в размере 827 тысяч рублей, судебные расходы, а также компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей.

Истец указывает в заявлении, что ранее жильцы дома обращали внимание ответчиков на увеличение трещин на парковке, однако необходимых мер для предотвращения происшествия управляющей компанией предпринято не было.

По мнению истца, возведение жилого дома и парковки было произведено с существенными нарушениями градостроительных норм и правил, без учета геологии грунта, оползневой зоны, наличия грунтовых вод, что и привело к обрушению стоянки.