Депутаты Заксобрания отчитались за все пять лет работы

Доклад о пяти годах работы Законодательного собрания Севастополя представила в зале заседаний 20 августа спикер регионального парламента Екатерина Алтабаева. Этим отчетом подведены итоги работы депутатов севастопольского заксобрания первого созыва за прошлый год и вообще за все время их нахождения в парламентских креслах.

Согласно информации, представленной Е.Алтабаевой, за пять лет в заксобрание поступило более 21 тысячи обращений. Непосредственно с депутатами смогли встретиться более 14 тысяч севастопольцев. За эти годы проблематика обращений немного и вполне объяснимо трансформировалась.

— Если в 2014-2015 годах севастопольцев интересовали, прежде всего, вопросы, связанные с предоставлением услуг федеральной миграционной службы — нужно было получить документы, удостоверяющие личность, — то, начиная с 2016 года, на первые позиции вышли вопросы жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города, — привела аналитические данные обращений граждан председатель заксобрания.

За все пять лет в зале Законодательного собрания состоялось 141 заседание. 28 были внеочередными. Максимум таких заседаний, назначаемых по требованию губернатора, пришелся на 2018 год. Этот год, напомним, стал и самым конфликтным в истории взаимодействия исполнительной и представительной ветвей власти в Севастополе. В это время губернатор и чиновники позволяли себе игнорировать участие в работе заседаний закса, даже если рассматривались вносимые правительством города законопроекты. Губернатор Дмитрий Овсянников подавал на председателя заксобрания Е.Алтабаеву в суд.

Оценивая уровень законотворческой деятельности за прошедшие годы, Е.Алтабаева отметила, что более половины законов, над которыми шла работа в заксобрании, были разработаны депутатами. На рассмотрение севастопольского парламента было внесено 692 законопроекта, принято и подписано губернатором Севастополя — 462, из них треть (158) — базовые. А за прошлый год было рассмотрено 143 законопроекта. Только 81 закон был принят и подписан губернатором, 21 из этих законов относятся к базовому законодательству.

Пять из 22 законодательных инициатив севастопольских депутатов учтены депутатами Госдумы в федеральном законодательстве.

Тем не менее, после доклада спикеру пришлось отвечать на самокритику некоторых коллег, заявивших, что многие местные законы не работают. Например, «О тишине». Е.Алтабаева парировала, что даже хорошо написанный закон наталкивается на правоприменительную практику: в конечном счете — на сознательность граждан и, например, эффективность работы органов внутренних дел.

В этом мнении ее поддержал врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев. Он также заявил, что Законодательное собрание первого созыва, как минимум, выполнило важнейшую функцию — интеграцию Севастополя в правовое поле России.