Будут создавать государственные приюты для бездомных животных

Это позволяет новый закон «О некоторых вопросах в области обращения с животными в городе Севастополе», принятый сразу в двух чтениях на заседании Законодательного собрания 20 августа.

Напомним, упомянутый документ уже был принят заксобранием два с половиной месяца назад, но тогда его не одобрил бывший тогда губернатором Дмитрий Овсянников.

Разработчик документа, депутат Сергей Кажанов говорил, что законопроект необходим городу, так как вопрос обращения с животными никем не контролируется, не управляется централизованно. В правительстве города посчитали, что документу не хватает финансово-экономического обоснования.

На заседании заксобрания 20 августа, где скорректированный законопроект «О некоторых вопросах в области обращения с животными в городе Севастополе» был принят сразу в двух чтениях, С.Кажанов сообщил, что претензии исполнительного органа власти были учтены и урегулированы уже с новым главой города — врио губернатора Михаилом Развожаевым.

Сам М.Развожаев подробно прокомментировал то, как он видит реализацию только что принятого, местного закона об обращении с животными, подписание и вступление в силу которого, очевидно, не заставит себя ждать.

— Закон дает нам право строить за государственный счет приюты для бездомных животных. Они не будут выпускаться в естественную среду, а будут помещаться в эти приюты постоянного содержания. Большое количество общественных организаций в настоящее время в городе, которые занимаются вопросами помощи бездомным животным, — они смогут приложить усилия вокруг этого, уже государственного предприятия. Наверное, мы создадим какой-то открытый, прозрачный фонд, где все, кто хочет, будут направлять средства для содержания там этих животных, — пояснил М.Развожаев, добавив, что в таких учреждениях важным аспектом станет организация информационной работы, чтобы люди, которые хотят взять в дом кошку или собаку, в первую очередь, подыскивали питомца именно здесь.