За полгода ФЦП по развитию Крыма и Севастополя не выполнили и на четверть

Уровень исполнения расходов на федеральную целевую программу «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2022 года» в первом полугодии 2019 года составил лишь 21,6%.

Данные представлены в докладе на официальном сайте Счетной палаты РФ.

В первом полугодии 2018 года уровень исполнения расходов по этой ФЦП составлял 31%, а в январе – июне этого года — лишь 21,6%.

Всего же по стране уровень исполнения госпрограмм составил 42,5%. Как и в первом полугодии 2018 года, наиболее низкое исполнение сложилось по разделам «Средства массовой информации», «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность», «Общегосударственные вопросы», «Национальная экономика», «Культура, кинематография», «Физическая культура и спорт».