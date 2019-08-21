У берегов Крыма введен запрет на лов кефали

Попавшаяся с 20 августа по 10 сентября на крючок рыболова-любителя или в рыбацкие сети кефаль должна быть выпущена в море с наименьшими повреждениями.

Крымский отдел Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства сообщил, что до 10 сентября в Черном море запрещен любительский и спортивный лов всех видов кефалей — сингиля, лобана и остроноса — в связи с их массовым нерестом. Также запрещено их промышленное освоение.

Размер штрафа за незаконный лов кефалевых составляет от 2 до 5 тысяч рублей для физических лиц, от 20 до 30 тысяч рублей для должностных и от 100 до 200 тысяч рублей для юридических лиц. При этом для всех категорий браконьеров может быть произведена конфискация орудий лова и всех видов плавсредств.

Помимо штрафа, правонарушителю придется оплатить по 685 рублей за каждый незаконно выловленный экземпляр кефали, независимо от его размера и веса — как возмещение ущерба, причиненного водным биоресурсам региона. А за каждую выловленную самку с икрой ущерб исчисляется в двукратном размере.

Пиленгаса в Черном море в указанный период ловить можно, но размером не менее 38 см. Суточная норма его добычи составляет 5 кг на одного рыболова или один экземпляр в случае, если его вес превышает 5 кг.