Стоимость геологических изысканий по инфекционной больнице явно завысили

Такое мнение высказал на аппаратном совещании в правительстве Севастополя 19 августа врио губернатора Михаил Развожаев. Согласно представленным ему данным, на геологию потребуется 38 млн рублей, притом, что весь предыдущий проект больницы стоил 40 млн руб.

— Это как такое возможно? — изумился М.Развожаев.

— А вот это с учетом проекта строительства Больницы скорой медицинской помощи. Если стандартный расчет берется на скважин 5-10, в зависимости от площади участка, то сейчас нас заставили делать все сплошным методом, с шагом четыре метра, — попробовал обосновать цифру и.о.директора Департамента капитального строительства Сергей Смирнов.

Однако такое объяснение не слишком удовлетворило врио губернатора. Его заинтересовал вопрос, с кем капстрой консультировался при выборе сплошного метода.

— Я не поленился позвонить в Гипроздрав и дал ваш расчет на корректировку, — сказал М.Развожаев. Как оказалось, «чтобы определиться по составу грунтов, надо сделать в шесть раз меньше работ».

Продолжив разнос, градоначальник напомнил, что перед чиновниками стояла задача просто предварительно определиться, можно ли проектировать на этом участке и не попадает ли предполагаемое пятно застройки на карстовую зону.

— У нас, к сожалению, такие грунты здесь, что через метр может образоваться карстовая пустота, — продолжил настаивать С. Смирнов, после чего все-таки согласился с доводами начальника, пообещав пойти на упрощение изысканий.

Ранее новую инфекционную больницу собирались построить на месте старой — на ул.Коммунистической. Но оказалось, что на время строительства город останется без такого важного медицинского объекта. Поэтому было решено, что новую инфекционную больницу разместят в районе хутора Пятницкого, где запланировано построить новый онкологический диспансер и больницу скорой помощи. Поэтому потребовались новые проектные работы.