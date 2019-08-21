Севастопольский следком подчинили крымскому

Создано Главное следственное управление СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю на базе ранее существовавшего ГСУ СК России по Республике Крым.

Исполняющим обязанности руководителя новой структуры назначен полковник юстиции Терентьев Владимир Николаевич.

Аппарат вновь созданного Главного следственного управления будет располагаться в Симферополе по адресу — улица Киевская, 76. В Севастополе будет дислоцироваться заместитель руководителя ГСУ. Расположение районных следственных отделов Республики Крым и города Севастополя остается прежним.

Прием граждан по вопросам, относящимся к компетенции органов Следственного комитета, будет осуществляться руководством ведомства, руководителями территориальных следственных подразделений, сотрудниками подразделения по приему граждан и документационному обеспечению согласно графику, опубликованному на официальном сайте ГСУ СК России по Республике Крым и города Севастополя.

До завершения реорганизации действуют ранее созданные официальные сайты ГСУ СК России по Республике Крым и следственного управления по городу Севастополю, а также их официальные страницы в социальных сетях. По окончании реорганизации будет создан единый сайт ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю, о чем граждане будут оповещены дополнительно, сообщила старший помощник руководителя ГСУ по Республике Крым и городу Севастополю Ольга Постнова.