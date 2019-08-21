Решение отложили из-за проверки следкома

Горизбирком никак не может вынести решение о регистрации или об отказе о регистрации для участия в выборах в заксобрание Севастополя самовыдвиженца по 3-му избирательному округу Ольги Дроновой.

После ее повторной жалобы на действия ТИК Гагаринского района, городская избирательная комиссия приостановила решение вопроса об ее регистрации до возвращения папок с подписными листами из Следственного комитета. Об этом сообщила пресс-служба организации «Наш Севастополь».

2 августа О.Дронова подала заявление в Следком о совершении преступления членами избирательной комиссии — фальсификации подписных листов путем внесения в них исправлений. На основании этого Следком начал проверку: 15 августа все документы из избиркома были изъяты. Но, по мнению О.Дроновой, данное обстоятельство не должно мешать ГИК принять решение по ее регистрации или об отказе.