Поврежденный мусоровозом газопровод восстанавливают

Мусоровоз, у которого на спуске в Молочной балке отказали тормоза, повредил не только 15 автомобилей, но и газопровод среднего давления в районе СТ «Ветеран».

Как сообщил «Севастопольской газете» главный инженер ПАО «Севастопольгаз» Александр Подтуркин, газопровод находится в собственности ООО «Потребительской кооператив «Газотранспортные системы и электросети «Смий».

— Повреждений и утечек газа не было, целостность трубопровода не нарушена. Однако есть отклонения от проектных отметок, связанные с деформацией самого газопровода, и частично нарушены стальные опоры, — объяснил степень повреждений А.Подтуркин.

Все восстановительные мероприятия Севастопольгаз проводит оперативно, чтобы локализовать дальнейшее развитие ситуации, объяснил главный инженер. Работы обещают полностью завершить уже на этой неделе.

Счета за работы по восстановлению Севастопольгаз выставит собственнику газопровода, который, в свою очередь, будет выставлять их виновнику ДТП — фирме, которой принадлежит мусоровоз.

В пресс-службе ГУП «Благоустройство города Севастополя» — единого и единственного мусорного оператора — сообщили, что мусоровоз, попавший в аварию 19 августа, к их предприятию не относится.