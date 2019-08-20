Врио губернатора возмущен установкой забора вокруг 5-й горбольницы

Оказалось, что забор — это требования антитеррора, а деревья траншеей не повреждены.

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев в ходе аппаратного совещания 19 августа возмутился результатом возведения ограждения вокруг 5-й городской больницы. Накануне он посетил данный объект и обнаружил, что на месте зеленых насаждений прорыта траншея, из боковых стенок которой торчат корни растений.

— Там товарищи забор решили установить, трактором прорыли вдоль парка колею. Что это происходит? Кому неймется заборами закрываться? Какое-то безобразие прямо! — не сдержал гнева М.Развожаев. Еще больше его возмутила информация, что объект контролирует технический инспектор.

— Ну и что, это нормальная история? Деревья по 20-30 лет растут. Заборы будут меняться каждые 10 лет, а дерево растет полжизни, а те деревья, что там, несколько жизней, — потребовал он ответа от директора Департамента здравоохранения Сергея Шеховцова и в ответ на пояснения о «не совсем согласованных действиях, совершенных подрядчиком», потребовал уволить заместителя главврача больницы по хозчасти.

В свою очередь, С.Шеховцов пообещал разобраться в ситуации.

Не дожидаясь этого, корреспондент «Севастопольской газеты» отправилась к 5-й городской больнице, где побеседовала с управляющим компании ООО «Кросстрой» Русланом Трактиным.

— То, что уничтожаются деревья, неправда. Если пройти вдоль траншеи и посмотреть, что сложено в кучи, видно, что это сухостой, который собран при демонтаже старого забора. Эта территория давно не убиралась, и мы просто сгорнули старые ветки в кучу. Что касается видимой в траншее корневой системы, то она является поверхностной, визуально можно убедиться, что рядом с торчащими корнями деревьев давно нет, да и сами корни — сухие, — объяснил Р.Трактин.

По его информации, в непосредственной близости от деревьев пролегает силовой кабель, и строители, дабы не нарушать корневую систему, наоборот, отошли от него на метр.

Представитель подрядчика также пояснил, что заказчиком работ является Медицинский информационно-аналитический центр (МИАЦ), который, по его словам, управляет всеми севастопольскими стройками, связанными с здравоохранением.

— Тут были остатки старого забора, мы вывезли 24 КамАЗа старого бетонного боя. Я не знаю, если людям нравилось так жить... — продолжил он, добавив, что, будучи севастопольцем и отцом, и сам мечтает о процветании города. Между тем Р.Трактин уверен, что территория давно требовала уборки и прочистки, и ему совершенно не понятны возмущения не разобравшихся в ситуации людей.

К вечеру 19 августа разобрался с забором и С.Шеховцов.

«Сегодня лично проинспектировал работы, обошел с подрядчиком всю территорию. Выяснил, что удалены только пни и сухостой: этого требуют правила пожарной безопасности. Здоровым деревьям будет легче. Строительная техника немного задела поверхностную корневую систему, но на рост сосен (которые, к слову, сажали сотрудники больницы) это не повлияет», — написал он в Фейсбуке, отметив, что новый забор — это «требования антитеррора».