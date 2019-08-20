Улицу Гоголя ремонтируют по ночам

ГБУ «Севастопольский Автодор» проводит дорожные работы на улице Гоголя от дома 47 до улицы Хрусталева. В связи с высокой интенсивностью движения транспортных средств на этом участке работы ведутся ночью.

На время асфальтоукладочных работ — с полуночи до 5.00 — движение транспортных средств ограничено по одной полосе.

Ремонт предусматривает замену бордюров, люков и плит перекрытия смотровых колодцев, разборку изношенного покрытия проезжей части и тротуаров, устройство около восьми тысяч квадратных метров нового асфальтобетонного покрытия. На эти цели выделено порядка 10 млн рублей.

Работы намечено завершить до 27 августа.