Свердловская музкомедия: «Больше, чем вы ожидаете»

Гастроли Свердловского государственного театра музыкальной комедии пройдут под девизом «Больше, чем вы ожидаете», и этот слоган имеет явный смысл — гости из Екатеринбурга наслышаны о взыскательности и эстетической искушенности севастопольской публики и готовы доказать, что они достойны признания и любви.

Гастроли состоятся с 7 по 14 сентября на сцене Театра им.Луначарского.Всего за неделю зрители увидят пять постановок, каждая из которых — театральный эксклюзив.

Ровесник Уралмаша

Свердловский театр музкомедии — это творчество, помноженное на традиции. Начиная с исторического названия «Свердловский», которое трепетно сохраняется, став именем собственным и брендом театра, отметившим в 2018 году 85-летний юбилей. Образованный в 1933 году по партийному приказу, он стал ровесником завода-города «Уралмаш».

— Наши люди должны хорошо работать и хорошо отдыхать, — провозгласили в руководстве области.

— Мы должны создать искусство, свободное от штампов! — отреагировали люди искусства.

Оба эти девиза стали определяющими для успешного развития Свердловской музкомедии. Интересно, что за 85 лет в театре сменились всего три художественных руководителя, и сам этот факт достоин Книги рекордов Гиннесса. В определенном смысле, это феномен и признак творческой стабильности, произрастающей из преемственности.

В 1986 году нынешний главный режиссер театра коренной ленинградец Кирилл Стрежнев сделал непростой выбор в пользу Свердловского театра и руководит им в качестве главного режиссера до сих пор.

Екатерина, пророщенные ткани и американский Кальман

Каждый из пяти привезенных спектаклей станет для севастопольцев настоящим открытием. Стоит сказать, что, несмотря на краткость гастролей, екатеринбуржцы подошли к ним со всей уральской основательностью. Забудьте о формате московского «чеса» на троих с двумя арендными стульями, из Екатеринбурга приедут почти вся актерская труппа, хор, балет, оркестр, а еще мужской вокальный бэнд Non Solo и всемирно известный оркестр народных инструментов «Изумруд».

Кстати, последние два коллектива намерены давать общедоступные промо-концерты на Приморском бульваре.

Но главная отличительная особенность предстоящих гастролей в Севастополе — разножанровость. Первый спектакль — блокбастер «Екатерина Великая» на музыку композитора Сергея Дрезнина в постановке известного московского режиссера Нины Чусовой. Пять лет назад во время симферопольских гастролей севастопольцы уже имели удовольствие видеть этот спектакль на своей сцене, и вот теперь...

«Екатерина Великая» — особая гордость театра, мощный и сложный проект, потребовавший в реализации больших усилий и немалых финансовых ресурсов. На момент постановки его стоимость составила 17 млн рублей, включив затраты на изготовление уникальных по своей технологии костюмов, изобретенной заслуженным деятелем искусств РФ Павлом Каплевичем. Речь идет о технологии пророщенных тканей, обладающих невероятным свойством раскрывать свою красоту в свете театральных софитов. Еще одна сценическая диковинка — царская карета в натуральную величину, которая является стилевой копией оригинала.

Этот спектакль можно будет увидеть дважды — 7 и 8 сентября.

Мюзикл «Казанова» — постановка на музыку молодого латвийского композитора Карлиса Лациса по произведению Марины Цветаевой «Приключение». Зрителей ожидают разрыв стереотипов и представление совершенно неожиданного Казановы, более сложного и лирического.

Очередной эксклюзивный театральный продукт — итальянский мюзикл «Черт и девственница» на музыку Армандо Тровайоли. Это веселая комедия с приключениями, элементами мистики, щедро приправленная лирикой.

Для любителей «чистой оперетты» уральцы привезли редкую в постановке «Герцогиню из Чикаго» на музыку Имре Кальмана. Многие не знают, что король оперетты был страстным поклонником джаза, а потому спектакль буквально напоен джазовыми ритмами. Зрителей ждет настоящее бродвейское шоу — упоительно синкопированное и ритмичное.

Настоящей вишенкой на торте станет спектакль «Тетка Чарли» на музыку советского композитора-мелодиста Оскара Фельцмана. Фишка спектакля — молодость исполнителей, ребята играют легко, азартно, искрометно, как это и должно быть по сюжету.

20 «Золотых Масок»

Надо констатировать, что среди театров музыкального жанра Свердловская музкомедия — признанный фаворит по количеству собранных национальных театральных премий «Золотая Маска». Всего их у них 20, и две из них получены совсем недавно. Свежеиспеченными лауреатами стали артисты Юлия Дякина и Игорь Ладейщиков, и они обязательно предстанут перед севастопольскими зрителями.

Цены удивят и обрадуют

Смысл столь затратных гастролей театр видит вовсе не в зарабатывании денег, а в поддержании творческого тонуса. В отличие от некоторых пафосных столичных театров, они не назначают заоблачных цен, а установили их на уровне 400-1200 рублей.

И вообще, для этого по-настоящему хорошего театра важно, чтобы севастопольцы пришли и лично убедились: Свердловская музкомедия действительно всегда «больше, чем вы ожидаете».