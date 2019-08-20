Слушания по газификации района Максимовой дачи проведут 2 и 3 сентября

Департамент архитектуры назначил два собрания участников публичных слушаний, на которых предлагается обсудить проект планировки и проект межевания территории «Газификация поселка Максимова дача, в том числе проектно-изыскательские работы».

Слушания проведут в Ленинском муниципальном округе и в Балаклавском внутригородском муниципальном образовании Севастополя.

2 сентября намечены слушания в Ленинском муниципальном округе, в административном здании по адресу: ул.Адмирала Октябрьского, 4. На следующий день слушания пройдут в Балаклавском внутригородском муниципальном образовании, в административном здании по адресу: ул.Новикова, 14. Начало собраний в 18.00. При себе участникам необходимо иметь паспорт.

Проектная документация размещена на сайте департамента архитектуры севархитектура.рф.