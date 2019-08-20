Льготных лекарств не хватает и их уничтожают

Из-за истекшего срока годности в Севастополе уничтожили 1,3 тонны лекарственных препаратов, которые предназначались для бесплатного обеспечения льготников.

Ситуацию по обеспечению граждан льготными лекарствами директор Департамента здравоохранения Сергей Шеховцов на аппаратном совещании в правительстве Севастополя охарактеризовал, как стабильную, но с периодически возникающими точечными проблемами по обеспечению некоторыми конкретными позициями. По его словам, последнее связано с невыходом на закупочные процедуры поставщиков.

При этом чиновник заявил, что специалисты руководимого им департамента прилагают усилия, чтобы отрегулировать ситуацию.

— Объявляем повторные конкурсы, меняем структуру, стараемся, чтобы обеспечение было полным, — попробовал объяснить проблему С.Шеховцов.

На это врио губернатора Михаил Развожаев потребовал предоставить ему статистику по всем закупкам льготных лекарств.

Ранее Контрольно-счетная палата Севастополя опубликовала информацию о результатах аудита закупок лекарственных препаратов за счет средств бюджета города, выделенных в 2018 году Департаменту здравоохранения. Согласно опубликованным данным, Департамент здравоохранения за три года уничтожил лекарств почти на 30 млн рублей, и это были именно препараты, приобретенные для бесплатного обеспечения льготников. Причина уничтожения — истекший срок годности, именно такие выводы сделали аудиторы палаты.

— Потери федерального и регионального бюджета за период с 2015-го по 2018 год составили 29,6 млн рублей (стоимость подготовленных к уничтожению лекарств), — указано в аудиторских материалах.

Далее указывается, что по состоянию на 1 января 2019 года объем лекарственных остатков составил почти 420 тысяч упаковок на сумму 369 млн рублей.

К уничтожению в 2019 году подготовлено более 40 тысяч единиц весом 1,3 тонны, поскольку дальнейшее их использование признано нецелесообразным из-за истечения срока годности.

В 2018 году почти треть населения города (185 тысяч человек) состояла на диспансерном учете в учреждениях здравоохранения. Из них льготными лекарствами обеспечивались менее 21 тысячи человек, или 11%.