Крымские власти задумались об автовокзале на территории аэропорта

Правительство Республики Крым рассматривает возможность организации автостанции на территории Международного аэропорта Симферополь, что позволит жителям и гостям полуострова уезжать без дополнительных пересадок практически во все населенные пункты полуострова.

Об этом Глава республики Сергей Аксёнов сообщил в ходе брифинга по итогам заседания Совета министров РК.

«Процесс такой организован, министерством транспорта все предложения должны быть внесены. Обсуждали вариант задействовать старый аэропорт, тогда будет закуплено несколько шатлов, которые будут перевозить людей из основного здания аэропорта к старому зданию аэропорта, чтобы не надо было покупать билет дополнительно. Сейчас вопрос прорабатывается. 15 сентября решение будет опубликовано», — подчеркнул глава Крыма.

Новый терминал аэропорта Симферополя начал обслуживать пассажиров в апреле 2018 года. он находится на некотором отдалении от старого, с площади у которого отправлялись автобусы и троллейбусы в города полуострова.